أنقرة (زمان التركية)- قال برلماني معارض عن حزب الشعب الجمهوري إن الحكومة تستعد لفصل موظفين منتمين للحزب المعارض، تعسفيا واعتقالهم .

وأوضح تازجان أن الولايات أرسلت إلى البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، قائمة بأسماء موظفين مطلوب فصلهم من العمل.

وأضاف تازجان أنه لا يوجد حتى تحقيق ضد الأشخاص الذين طُلب فصلهم من البلديات.

وأكد نائب حزب الشعب الجمهوري أنه يمكن تقييم ذلك على أنه إعداد لمؤامرة جديدة ضد البلديات، مؤامرة غير عادلة وغير قانونية، مشيرا إلى ضرورة أن يتقدم الموظفين بطلبات فردية احتجاج على هذه القرارات.

وتابع تازجان: “واحد من الأسماء الواردة في قائمة الفصل كان رئيس نقابة سابق وابنه معاق، واسم آخر كان قد شارك في احتجاجات للمتقاعدين، واسم آخر نشر أحد أقاربه تغريدة خلال فترة أحداث جيزي بارك في 2013”.

وشدد النائب التركي المعارض على أن بلدية مدينة إسطنبول، هي التي ستشهد أكثر عمليات الفصل والاعتقال.

يذكر أن وزارة الداخلية تصدر قرارات من حين لآخر بفصل موظفي البلديات الأكراد اللذين ينتمون لحزب الشعوب الديموقرطي.