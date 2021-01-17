أنقرة (زمان التركية)- حجبت السلطات التركية الوصول إلى الموقع الرسمي لشركة “سينوفاك” الصينية التي وردت إلى تركيا لقاح فيروس كورونا.

فشل مستخدمو الإنترنت من تركيا في الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة “sinovac.com”، إذ تظهر لهم رسالة تقول “عنوان IP الخاص بك غير مسموح له بزيارة هذا الموقع”.

مفجر هذه الفضيحة هو الصحفي التركي فاتح ألطايلي، الذي قال إنه عندما حاول الدخول إلى موقع الشركة لمعرفة آخر تطورات لقاح كورونا، صدم بالرسالة التي تظهر له، حيث منع من الدخول لموقع الشركة، مؤكدا أنه لا يمزح بخصوص ذلك.

وكان القنصل العام الصيني في إسطنبول أوضح أن استخدام لقاح فيروس كورونا الصيني، الذي استقبلت تركيا منه 50 مليون جرعة، غير قانوني، وذلك لأن شركة سينوفاك لم تستكمل المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح.

ويوم الجمعة الماضي حصل الرئيس التركي رجب أردوغان على لقاح كورونا، ودعا الشعب إلى عدم الخوف من التطعيم. وأقر أردوغان بأن فاعلية اللقاح ما بين 50 و60 بالمئة، ويرفض قطاع كبير من الأتراك استخدام اللقاح لعدة اعتبارات من بينها قلة فعاليته، والخوف من حدوث مضاعفات جاء استخدامه.