أنقرة (زمان التركية) – خصصت الحكومة 64 مليون و773 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الدينية التي تطالب المواطنين بالتوجه إلى الأسواق في أوقات المساء لشراء الخضروات مقابل أسعار رخيصة.

وذكرت صحيفة بيرجون أن برنامج الاستثمار الرئاسي لعام 2021 تضمن قبول وتنفيذ برنامج الاستثمار لعام 2021 بالعدد المقرر من الجريدة الرسمية أمس الأول، حيث تم بموجب القرار تخصيص ملايين الليرات لرئاسة الشؤون الدينية التي تثير الجدل بموازنتها ونفقاتها الضخمة.

ومن المتوقع أن تنفق رئاسة الشؤون الدينية 64.7 مليون ليرة على مشاريعها الاستثمارية خلال عام 2021 وذلك بعدما انفقت 74.6 مليون ليرة على المشاريع التي تضمنت مبنى الإفتاء وكلية حربوت بمدينة ألازيغ في عام 2020 الماضي.

وتبين أن المبلغ المدرج ضمن برنامج الاستثمار لأجل الصيانة وشراء البث الالكتروني والمعدات والآلات، التي يتم تصنيفها كأعمال مختلفة، بلغ نحو 21 مليون و730 ألف ليرة.

وجاء بند “مبنى خدمات الإفتاء” ضمن البنود صاحبة النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة للشؤون الدينية، حيث تبين أن الإدارة التي أنفقت 24 مليون و500 ألف ليرة خلال عام 2020 من أجل مباني الإفتاء التي لا تزال قيد الإنشاء في إزمير وأماسيا ستنفق هذا العام 6.2 مليون ليرة على مباني الإفتاء بالمدينتين.

وبلغ إجمالي المشاريع نحو 33 مليون و500 ألف ليرة.

هذا وستقوم الشؤون الدينية بإنفاق 3 مليون ليرة هذا العام على أعمال إصلاح الأماكن الاجتماعية.