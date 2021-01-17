أنقرة (زمان التركية) – اكتشفت الصحفية التركية، فرجون أتالاي، أن اسمها مدرجًا ضمن أعضاء شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقاطعة بشكتاش في إسطنبول، منذ عام 2010 دون علمها.

وعبر حسابها بموقع تويتر، نشرت أتالاي تغريدة ذكرت خلالها أنه لا تربطها بالأحزاب السياسية أية علاقات سوى نشر الأخبار عنها، قائلة: “عندما تفقدت الأمر من باب الفضول اكتشفت أنني عضوة بالحزب منذ 11 عاما. من المسؤول عن هذا التزوير؟ على أية حال بالإمكان الاستقالة عبر بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبالفعل استقلت من حزب سياسي لم أنضم إليه بمحض إرادتي”.

وخلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة خلق تي في، صرحت أتالاي أنها لا تمتلك معلومات حول كيفية انضمامها لصفوف الحزب الحاكم غير أن هذا الأمر يوضح أن المسؤولين عنه حصلوا على رقم بطاقتها وأدرجوها ضمن صفوف الحزب، قائلة: “من الذي قام باستخدام رقمي القومي وضمي لصفوف الحزب الحاكم؟”.

وأضافت أتالاي أنها تلقت المئات من الرسائل عقب نشرها تلك التغريدة يوضح أصحابها أنهم أو معارفهم تعرضوا لوضع مشاب،ه قائلة: “هذا ليس تزوير أو فساد بل جريمة، وسأتقدم ببلاغ للتحقيق في الأمر”.

ووفق تقارير يعاني حزب العدالة والتنمية منذ عامين من نزيف كبير في عدد أعضائه.