أنقرة (زمان التركية) – طالب الصحفي التركي سايجي أوزترك، بالتحقيق فيما أشيع عن جود قائمة بشخصيات عامة ستتعرض لهجمات في العاصمة أنقرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول أوزترك، في مقال بجريدة سوزجو، الاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، والصحفي في جريدة يني تشاغ أورهان أوغور أوغلو.

وقال أوزترك إنه من المثير أيضا إعلان الكاتب الصحفي يافوز سليم دميراغ، الذي تعرض لهجوم أمام منزله في يونيو/ حزيران من عام 2019، كتابته لوصيته، لأنه لم يعد من المعروف ما سيحل به بالغد، ومتى سيتم الاعتداء عليه وذلك خلال مقالتيه اللتين نشرهما الأسبوع الماضي.

هذا وأكد أوزترك أن ما قاله الصحفي يافوز سليم حول وجود قائمة تضم 11 شخصا سيتعرضون لاعتداءات يعد ادعاء هاما يتوجب التحقيق فيه.

يشار إلى أنه على خلفية الاعتداء على نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ، قاطع أحمد داود أوغلو، المؤتمر السنوي الأول لحزبه المعارض في العاصمة أنقرة.

وندد داود أوغلو، زعيم حزب المستقبل، في كلمة بثت عبر الإنترنت، بالاعتداء على أوزداغ الرجل الثاني في الحزب الذي استقال معا داود أوغلو من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

وقال زعيم حزب المستقبل المعارض إن “الاعتداء يوحي بفقدان الأمن -في تركيا- ويعني ذلك أننا دخلنا مرحلة مُحرِجة”.