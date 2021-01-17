أنقرة (زمان التركية) – استهدف مسلسل تليفزيوني يعرض على القناة الناطقة بالكردية للتلفزيون الرسمي التركي “TRT” حزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد.

مسلسل “بيفاز” تضمن مشاهدا لأهالي وصحفيين يتعرضون للتهديد أمام مبنى حزب أطلق عليه “الحزب الديمقراطي”، وتم إطلاق اسم “سنبلوق” على رئيس الحزب، في إشارة واضحة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وتضمن المسلسل مشهدا يهدد خلاله الممثلون الذين يتقمصون دور رؤساء هذا الحزب، الأهالي المعتصمين أمام مبنى حزبهم في ديار بكر، حيث يقول مسؤولو الحزب لهم: “إذا لم تغادروا من هنا، فلن نوفر لكم ولأطفالكم السلام، لا في المدينة ولا في الجبال. الآن ماذا ستفعل لو وضعنا قنبلة في منزلك وفجرناها؟ هيا انصرفوا من هنا، هيا”.

وهذا المشهد يشير في الواقع إلى احتجاج تدعمه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لأمهات كرديات أمام مقرات حزب الشعوب الديمقراطي على اختطاف أبنائهن على يد حزب العمال الكردستاني الإرهابي، إذ ا تشجعهنّ الحكومة على هذا الاحتجاج في مقابل الاحتجاجات والتظاهرات التي تنظمها أمهات “السبت” اللائي يطالبن الحكومة والدولة بالكشف عن أبنائهنّ المختطفين أو المقتولين على يد السلطات الرسمية.

ونددت نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بشتاش، بهذا المسلسل، وقالت: “إن عداء الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي الذي وصل إلى الشخصيات والحوارات في المسلسل التلفزيوني هو في الواقع علامة على بؤسهم”.

وتابعت النائبة الكردية: “هم يسعون إلى صنع دعايتهم الخاصة بهذه الأساليب الرديئة التي لا نظير لها، فالحقائق معروفة لدى الجمهور وهم يدفعون ثمنا باهظا لهذه الحقائق”.