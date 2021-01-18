أنقرة (زمان التركية)- خصصت الحكومة التركية مبنى الحجر الزراعي في إسطنبول، لصالح وقف نشر العلوم الذي يديره بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أنه تم تحويل 10 آلاف متر مربع تابعين لمبنى مديرية الحجر الزراعي في إسطنبول، لصالح مؤسسة نشر العلوم التي يترأسها بلال أردوغان.

وعقب صدور قرار التحويل المفاجئ لصالح وقف بلال أردوغان تم على الفور طلب إخلاء المبنى الذي يستخدم لحجز المنتجات النباتية المريضة والضارة التي تهدد صحة الإنسان خاصة تلك المعدلة وراثيًا.

ومديرية الحجر الزراعي، التي تواصل أنشطتها في اسطنبول كوتشوك شكمجة تحت إشراف المديرية العامة للأغذية والرقابة التابعة لوزارة الزراعة ، تقوم بالتحليل الفني للمنتجات العشبية في مختبراتها المتقدمة من أجل حماية الصحة العامة وتطبيق الحجر الصحي عند الضرورة.

في المختبرات، يتم فحص ما إذا كانت المنتجات العشبية، خاصة القادمة من الخارج، تحمل أمراضًا أو كائنات ضارة، وبالتالي تمنع دخول وانتشار الكائنات المعدلة وراثيًا والمنتجات المماثلة إلى البلاد. كما تقوم المديرية بفحص المنتجات النباتية المراد تصديرها ولا تسمح بالتصدير عند الضرورة.

وقالت مختصون إنه إذا تم إخلاء المبنى الذي يحتوي على معدات معملية مهمة، لن يكون بالإمكان إجراء اختبارات المنتجات العشبية لمدة تتراوح من 2-3 أشهر على الأقل، لذلك قد تنتشر المنتجات العشبية الضارة في الدولة.