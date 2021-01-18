أربيل (زمان التركية)ــ وصل وزير دفاع تركيا، خلوصي آكار، صباح اليوم الإثنين العراق في زيارة غير معلن عنها مسبقًا.

وقالت شبكة (رووداو) الكردية المقربة من حكومة إقليم كردستان، إن آكار في بغداد برفقة رئيس الأركان التركي يشار غولر، وسيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وسيزور أربيل في وقت لاحق.

وتستغرق الزيارة يومين، وهي بديلة عن الزيارة التي ألغتها وزارة الخارجية العراقية في 12 أغسطس العام الماضي، رداً على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في أربيل.

وأطلقت تركيا في يونيو 2020، عملية “مخالب النمر” العسكرية في إقليم كوردستان، ونفذت ضربات جوية وتوغل مستمر حتى اليوم، ولم تستجب للمطالبات العراقية بوقف العملية العسكرية.

وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أجرى زيارة إلى تركيا في 27 يناير الجاري بناء على دعوة من نظيره خلوصي آكار.

وفي وقت لاحق قالت وكالة الأناضول التركية إنه رئيس الأركان العامة الجنرال ياشار جولر، يرافق وزير الدفاع في زيارته إلى العراق، وأنه من المقرر أن تكون الموضوعات الرئيسية للمحادثات هي التعاون بين تركيا والعراق في مكافحة الإرهاب.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يعقد أكار وجولر، اجتماعات مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان غانمي، بعد اللقاء مع وزير الدفاع جمعة عناد.