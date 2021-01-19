أنقرة (زمان التركية)- قررت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطبيق حظر الإعلانات على مواقع “تويتر، بينترست، بيريسكوب” بسبب عدم الاستجابة لقانون “التواصل الاجتماعي”.

القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أوضح أنه تم حظر الإعلانات على شركات وسائل التواصل السابق ذكرها، بسبب عدم التزامها بتعيين ممثل محلي لها في تركيا وفقا للقانون الجديد.

وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي، إنه وفقا للقانون رقم 7253 فإن كل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية التي لم تعين ممثل محلي لها في البلاد، فسيتم حظر الإعلانات عليها.

وكتب صايان على تويتر يقول “نحن عازمون على بذل كل ما يتطلبه الأمر لحماية البيانات والخصوصية وحقوق شعبنا… لن نسمح أبدا بأن تسود الفاشية الرقمية والاستهانة بالقواعد في تركيا”.

وبعد يوتيوب، أعلنت شركة فيسبوك أمس الاستجابة للقانون، وقال إنه سيعين ممثلا له في تركيا، لكن فيسبوك توعد في حال قامت الحكومة بخطوة تخالف معايير مجتمع فيسبوك بسحب ممثله في البلاد.

وينص القانون، الذي يقول منتقدوه إنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحجب الإعلانات، ثم في النهاية حظر الوصول إلى المنصة الاجتماعية.

ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.