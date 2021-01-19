أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات المقدونية ترحيل زعيم التنظيم الإجرامي، التركي سدات بكر، الذي سجن في بلاده عدة مرات وأفرج عنه، وله آرائه سياسية قائمة على القومية التركية.

وأثيرت مزاعم حول ترحيل بكر إلى تركيا التي غادرها مع وصول معلومات إليه مفادها أن السلطات تخطط لاعتقاله، واستقر في مقدونيا.

وذكر موقع lokalno.mk، ومركزه مقدونيا، أن شرطة مقدونيا قامت بترحيل بكر المقيم داخل مقدونيا منذ فترة طويلة لتشكيله عصابة مخدرات وأن بكر يتعاون مع العصابات المحلية من أجل تجارة المخدرات.

وأوضح الموقع أن سبب ترحيل بكر يرجع إلى مكوثه داخل البلاد لفترة طويلة رغم دخوله إليها بتصريح لبضعة أيام.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية المقدونية بيانا أفادت خلاله أن بكر تم ترحيله خارج أراضي جمهورية مقدونيا الشمالية بعدما ثبت إساءة استخدامه لإقامته داخلها.

زُعم أن سلطات مقدونيا قامت باعتقال بكر بناء على طلب تركيا وأن بكر سيعود إلى تركيا عبر كوسوفو.

يذكر أن سادات بكر حكم عليه في 5 أغسطس 2013، بالسجن لمدة عشر سنوات كجزء من محاكمات أرغينيكون، لكن أفرج عنه لاحقًا. في 13 يناير 2016 قال بكر في خطاب جماهيري إن الأكاديميين الذين وقعوا على عريضة السلام الكردي سيُذبحون، وأضاف: “سوف نترك دماءكم في الجداول وسنراقب بينما تغرقون في دمائكم” على إثر هذا الخطاب تمت محاكمته، لكن تمت تبرئته في يوليو 2018.