أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن المياه الجوفية في تركيا تراجعت إلى ما دون المستوى المتوسط.

وتشير المعلومات، التي نشرها مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا، إلى مواجهة تركيا لخطر الجفاف بسبب نقص المياه الجوفية في باطن الأرض.

وقامت وكالة ناسا بحساب مستوى المياه الجوفية في تركيا اعتبارا من 11 يناير الجاري باستخدام الأقمار الصناعية، وأفاد التقرير الصادر عنها أن جزءًا كبيرًا من تركيا يشهد جفافًا شديدًا بالتزامن مع بداية العام الحالي وأن العديد من الآبار في محيط إسطنبول التي تعد أكثر المدن التركية اكتظاظا بالسكان (15 مليون نسمة) بلغت أدنى مستوياتها خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة مؤكدا أن الإنتاج الزراعي في تركيا قد يواجه خطار كبيرا في حال استمرار هذه الأوضاع.

وأكد التقرير أن الوضع الحالي ناجم عن قلة الأمطار خلال عام 2019 وأن عام 2020 كان الأكثر جفافا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتطرق التقرير أيضا إلى ولاية قونية وسط جنوب تركيا، حيث ذكر التقرير أن المزارعين في قونيا شهدوا خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين أمطار أقل بنحو 38 في المئة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019 مؤكدا أن انعدام الأمطار خلال الأشهر الستة الماضية أسفر عن تراجع المحصول الزراعي بشكل كبير ودق ناقوس الجفاف بالنسبة للمزارعين واضعا الإنتاج الزراعي مستقبلا في خطر.

تجدر الإشارة إلى تراجع الأمطار في جميع أنحاء تركيا إلى ما دون المتوسط منذ يوليو/ تموز من عام 2020، فخلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين تراجعت الأمطار في شتى أرجاء تركيا بنحو 48 في المئة عن متوسطها خلال الفترة بين عامي 1981 و2010.