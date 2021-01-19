ديار بكر (زمان التركية)ــ أصيب 22 شخصًا جراء انقلاب حافلتين صغيرتين للركاب نتيجة تساقط الثلوج الكثيف اليوم الثلاثاء، في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن شاحنة الركاب الأولى، التي لم يتم التعرف على سائقها بعد خرجت عن السيطرة بسبب الثلوج منطقة عرقاني بديار بكر، وأصيب في الحادث 9 أشخاص.

وعلى طريق ديار بكر-إجيل السريع، حيث كان تساقط الثلوج كثيفًا، أصيب 13 شخصًا نتيجة انقلاب حافلة تحمل الرقم 21 AAH 508، والتي لم يتم التعرف على سائقها بعد.



ونقلت فرق الطوارئ 112 الجرحى إلى مستشفيات في ديار بكر وأرجاني.