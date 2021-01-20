أنقرة (زمان التركية) – تعرض عاملان للصعق بالتيار الكهربائي خلال عملهما في مصنع تحت الإنشاء بمنطقة الصناعة المنظمة في بلدة تونسيا التابعة لمدينة كاستامونو التركية.

وعلى الفور تم استدعاء فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية للعاملين من ثم نقلهما إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء إخلاص أن أحد العاملين ويدعى علي أجار لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الذي نُقل إليه. وعقب نقل جثمانه إلى المشرحة عاد مرة أخرى للحياة ليتم نقله مجددا إلى الطوارئ غير أن محاولات الأطباء هناك لم تتمكن من إنقاذه ليتم إعلان وفاته للمرة الثانية.

هذا ويعاني العامل الآخر ويدعى حسن ك. من إصابات خطيرة ويتلقى العلاج داخل المستشفى، بينما بدأت الأجهزة المعنية تحقيق في الواقعة.