أنقرة (زمان التركية)- وقع انفجارين كبيرين بمحطة أكويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، لم تعرف أسبابهما بعد.

وكشف البرلماني التركي المعارض علي ماهر باشاريير، نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، إن هناك انفجارين وقعا في محطة بناء محطة أكويو للطاقة النووية.

وأوضح باشاريير عضو حزب الشعب الجمهوري أن الانفجاران وقعا في حوالي الساعة 18.20 وأسفرا عن تضرر المنازل والمباني، حيث أصبحت في حالة تصدع ، كما يعيش الأهالي في حالة ذعر، مشيرا إلى أنهم لا يريدون أن يواجهوا هذه الأخطار والمتاعب بشأن محطة الطاقة النووية هناك بعد الآن.

وأضاف النائب المعارض في تغريدة أمس أن محافظ مرسين وقوات الدرك في موقع الانفجارات، ولكنهم لا يعطون أي معلومات عن الحادث.

وتابع باشاريير حديثه: “مرسين لا تريد محطة للطاقة النووية في أكويو” مطالبا باختيار منطقة أخرى غير لتي تنشأ فيها المحطة كونها مهددة بالزلازل.

كما أوضحت محافظة مرسين، في بيان مكتوب، أن الدراسات مستمرة لتحديد الأضرار وسيتم تعويض خسائر المواطنين، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الانفجار الذي حدث أمس في منطقة محطة الطاقة النووية أكويو قيد الإنشاء.