أنقرة (زمان التركية)- انضمت النجمة التركية، توبا بويوكستون، الشهيرة باسم “لميس” في العالم العربي، لمسلسل “ابنة السفير”.

بويوكستون أعلنت عبر منشور لها على تويتر انضمامها للمسلسل، وذلك بعد انسحاب بطلته ناصليهان أتاجول، بسبب مرضها.

وقالت بويوكستون في منشورها: رحلة جديدة بدأت، عزيزي وشريكي السابق إنجين، عزيزي الكاتب، صديقي إيلم وإيمري، الذين تعاملت معكم في السنوات السابقة، أنا متحمسة جداً للقائكم مجدداً مع قناة ستار التي عرضت العديد من أعمالي السابقة، ابنة السفير أراكم قريباً.

وتعد هذه المرة الثانية التي تُشارك فيها بويوكستون النجم انجين أكيوريك الشهير باسم “كريم” عمل درامي بعد أن حققت معه نجاح كبير في 2014 خلال مسلسل العشق الأسود وتم عرضه على مدار موسمين كاملين.

وكانت أتاجول قد أعلنت عن انسحابها من مسلسل ابنة السفير بسبب تعرضها لوعكة صحية حيث نشرت عبر حسابها على إنستقرام صورة وداع عبرت فيها عن شكرها للجمهور وأكدت أنها في حاجة إلى بعض الراحة.

وتعاني أتاجول من متلازمة الأمعاء المتسربة وهو أحد الأمراض التي يحتاج تشخيصها لبعض الوقت كما أن العلاج يستغرق بعض الوقت بخاصة وأن هذا المرض قد يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.