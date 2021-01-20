(زمان التركية)ــ صادرت السلطات في تركيا لوحة أثرية من الفسيفساء تعود إلى ألفي عام في إزمير غرب تركيا، كان مخططًا بيعها لتجار آثار.

فرق قيادة الدرك في مقاطعة إزمير تحركت بناء على معلومات وصلتها تفيد بأنه سيتم بيع نصب تذكاري تاريخي في منطقة هاليلبيلي.

حددت الفرق السيارة التي تم نقل القطع الأثرية التاريخية بها وتتبعتها باستخدام نظام التعرف على اللوحة.

وتم العثور على فسيفساء، يعود عمرها إلى 2000 عام وتنتمي إلى العصر الروماني، مغلفة بالكرتون بعد تفتيش السيارة المتوقفة عند حدود Gökçeyurt Mahallesi.

تم اعتقال Ö.B و EK و EU و ZC، الذين كانوا في السيارة. وعلم أن إجراءات التحقيق الأولي مع المشتبه بهم مستمرة.

كما تم تسليم الفسيفساء إلى مديرية متحف إزمير.

من جهة أخرى وقعت تركيا اتفاقية تعاون مهمة مع الولايات المتحدة فيما يخص حماية التراث الثقافي.

وفتحت اتفاقية التعاون الموقعة خلال حفل شارك فيه كل من وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري أرسوي، والسفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد سترفيلد، المجال أمام منع تهريب الآثار التاريخية والعرقية الخاصة بتركيا والإسهام في حماية التراث الثقافي.

هذا وتنص الاتفاقية على حظر دخول شتى القطع الأثرية والاثنولوجية الخاصة بتركيا إلى الولايات المتحدة والخاصة بالولايات المتحدة إلى تركيا إلا في الأوضاع الخاصة كالمعارض.