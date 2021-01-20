أنقرة (زمان التركية)- أصبحت زينب قالمايار أول تركية تحصل على جواز سفر لقاح كورونا.

وقالمايار التي تعمل ممرضة في العناية المركزة في عيادة جامعة فرانكفورت بألمانيا، حصلت على جواز سفر لقاح كورونا، بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وقالت زينب إنها لم تشعر بأي آثار جانبية أثناء تلقيها الجرعة الثانية وكانت سعيدة لنفسها والأشخاص الآخرين الذين سيتم تطعيمهم.

قالت الممرضة زينب البالغة من العمر 50 عامًا إن حلمها الأكبر أن تعود الحياة إلى ما قبل وباء كورونا مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، وأن تعود للرقص مرة أخرى. وأكدت زينب أيضًا أنها شاهدت ما يعانيه مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة في الأشهر الأخيرة.

ويُمنح جواز سفر لقاح كورونا للبالغين الذين يرغبون في الذهاب إلى بلدان بها أوبئة.

ويريد الاتحاد الأوروبي نشر “جواز سفر لقاح كورونا” في جميع أنحاء الاتحاد.