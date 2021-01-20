أنقرة (زمان التركية) – تتوالي التصريحات التي تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتعامل مع تركيا بحسم في الملفات العالقة منذ فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، في إدارة الرئيس جو بايدن أن امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 “أمر مرفوض”.

وخلال تصريحاته بشأن العلاقات مع تركيا ذكر بلينكن أن: “تركيا دولة حليفة، لكنها لا تتعامل بما يتوجب على الحليف فعله”.

وأضاف بلكين أنه يتوجب أن ترى الولايات المتحدة تأثيرا للعقوبات الحالية على تركيا من ثم تقرر ما إن كان الأمر يستوجب مزيدا من العقوبات أم لا.

جدير بالذكر أن الشهر الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”.

واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.

وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.

وتولى أنتوني بلينكن منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية بين عامي 2015 و2017، وكان نائبًا لمستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015 في عهد إدارة باراك أوباما.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأن هاجم الرئيس التركي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

ويؤكد مراقبون أن أردوغان تنتظره أوقات عصيبة بفوز جو بايدن الذي سيتم تنصيبه رسميا اليوم الأربعاء.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، اعتبر أنه يتوجب على حكومة جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على تركيا عقب مباشرة مهامها في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال السفير الأمريكي الأسبق في تركيا، جيمس جيفري، إنه غير متفائل لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة.