القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس في منطقة ساحة الطيران، مما أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التفجير الإرهابي هو عمل مشين يأتي في توقيت هام لاشك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول.

وأكد البيان على دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية في كافة الاجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الأرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.

وقالت معلومات أولية إن عدد القتلى جراء تفجير بغداد تجاوز 30، فيما تجاوز عدد الجرحى 70 في حصيلة غير نهائية.