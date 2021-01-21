أنقرة (زمان التركية)- توقع بنك HSBC البريطاني أن ينخفض سعر صرف ​​الدولار في تركيا إلى 6.50 ليرة بحلول نهاية العام الجاري 2021.

ويبلغ سعر صرف الدولار حاليًا في تركيا 7.40 ليرة.

نشر HSBC تقريرًا شاملاً حول عملات الدول النامية. في التقرير الذي أعده البنك الشهير، تم عمل تنبؤات بشأن مسار الليرة التركية في عام 2021.

أوضح التقرير أن الجو الإيجابي الذي أوجدته رئاسة جو بايدن في الولايات المتحدة والتنبؤ بأن الفيروس التاجي سينتقل إلى نقطة أكثر قابلية للسيطرة مع بدء التطعيم، يتسبب في تعليقات مفادها أن الأسواق المالية ستتحرك مرة أخرى.

وأضاف التقرير فيما يخص تركيا، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الليرة إلى 6.50 دولار، ولكن إذا عادت كل الأمور إلى طبيعتها، وذلك بعد أن كسر الدولار حاجز الـ7.50 ليرة في العام الماضي.

وكان البنك المركزي التركي، قد توقع وصول سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال العام الجاري، إلى 8.9 ليرة، انخفاض نسبة التضخم من 14.60 بالمئة إلى 11.15بالمئة، وذلك بحسب منشور للبنك حول “توقعات شهر يناير/كانون الثاني 2021” التي يشارك في إعدادها 63 متخصصا.