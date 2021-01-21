أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، أن صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا ارتفع بمقدار 50 ألف طن.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر أشارت بيكجان إلى التصديق على المرسوم الروسي بشأن رفع نصيب واردات الطماطم التركية إلى 250 ألف طن.

وتبلغ واردات روسيا من الطماطم التركية في الوقت الحالي 200 ألف طن.

وأفادت الوزيرة التركية أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من الآن قائلة: “مبارك على مزارعينا ومصدرينا”.

يشار إلى أن تركيا تعيد العديد من شحنات الخضار والفاكهة التركية بزعم عدم مطابقة المواصفات.