القاهرة (زمان التركية) – قال الخبير المصري في العلاقات الدولية نبيل نجم الدين، إنه يجب على الرئيس التركي رجب أردوغان الحرص على إصلاح العلاقات مع مصر قبل إصلاحها مع الاتحاد الأوروبي.

الكاتب المخضرم الذي عمل في عدة مؤسسات إعلامية دولية، منها النسخة العربية لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دعا الرئيس التركي إلى مراجعة أجندته في الشرق الأوسط، والإتيان بأفعال تشجع مصر على قبول عرض المصالحة من تركيا.

ودعا نجم الدين في حوار مع موقع (زمان التركية) الرئيس أردوغان إلى أن يجعل من عام 2021 عامًا إيجابيا في العلاقات بين مصر وتركيا والدول العربية، كما وعد أردوغان بأنه سيكون عامًا إيجابيًّا بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال نجم الدين إن العلاقات بين شعبي مصر وتركيا يجب أن لا تتأثر بالأنظمة، مشيرًا إلى أنه سيذهب الرؤساء والأنظمة وتبقى الشعوب والعلاقات.

كما سلط الضوء على تشرد آلاف الأسر التركية بسبب اتهامهم بمعارضة الرئيس أردوغان، داعيا إياه إلى فتح الأبواب للمعارضة إن كان يؤمن فعلا بالديمقراطية.

وفيما يلي الحلقة الثانية من الحوار مع الخبير بالعلاقات الدولية نبيل نجم الدين: