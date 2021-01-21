ميلونجوان (زمان التركية)ــ ضرب زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة جزر تالود في مقاطعة شمال سولاويزي في إندونيسيا.

وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء (BMKG)، أعلنت أن الزلزال، الذي يقع مركزه على بعد 134 كيلومترًا شمال شرق منطقة ميلونجوان بجزر تالود شمال الولاية، سُجل على عمق 154 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

في حين أنه لم تصدر إنذارًا بتسونامي بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة ، لم يتم حتى الآن مشاركة أي معلومات حول ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات في الزلزال.

قبل أيام قليلة فقط، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة غرب سولاويزي بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 96 شخصًا وتشريد أكثر من 70 ألف شخص.

وشهدت إندونيسيا في 28 سبتمبر 2018 زلزالا بلغت قوته 7.5 درجة، وقع في خليج بالو بجزيرة سولاويزي، وتبعه موجات تسونامي ضربت مناطق دونجالا ، وبالو وسيجي، وفقد 4340 شخصًا حياتهم.