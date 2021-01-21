أنقرة (زمان التركية)- بعد التعديلات الجديدة التي أدخلها تطبيق المراسلة العالمي “واتساب” على سياسة الخصوصية، حذف ما يقرب من 2 مليون شخص في تركيا هذا التطبيق.

“واتساب” بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبول.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم إعلانها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت ذلك موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

وخوفًا انتهاك خصوصيتهم، فضل 2 مليون شخص في تركيا حذف التطبيق، واستبداله بتطبيقات المحادثة الأخرى.

وكان من أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها خلال هذه الفترة في تركيا للمحادقة تيليجرام وسيجنال.

وأمس عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعًا مع رؤساء المقاطعات الموسعة عبر قناة على تطبيق تلغرام.

يذكر أن شركة واتساب أرجأت تعديل شروط خدمة تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة عقب احتجاجات المستخدمين، ولكن في أوروبا فقط.