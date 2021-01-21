أنقرة (زمان التركية)- أمضت الطفلة “زولال” البالغة 4 سنوات وشقيقها “محمد أكرم” البالغ عام ونصف، الليلة الماضية في زنزانة الحجر الصحي بسجن باكيركوي التركي، بعد اعتقال والدتهما.

اعتقلت السلطات التركية أمس معلمة الرياضيات إيليادا تاكجوز، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. ونقلت تاكجوز بصحبة طفليها إلى الحجر الصحي في سجن باكيركوي.

ومن المقرر أن تبقى الأم وطفليها (أحدهما لم يفطم بعد) في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفقا للقوانين الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبعد انتهاء محاكمة المعلمة تاكجوز، سيذهب معها الأطفال إلى السجن لقضاء مدة عقوبتها، لأنها ليس لديها أقارب.

وزوج تاكجوز مهندس الماكينيكا حسن تاكجوز معتقل هو الآخر بتهمة الانتماء لتنظيم جولن، ومحكوم عليه بـ6 سنوات و10 أشهر.

وتعرض اعتقال المعلمة التركية لموجات نقد حادة، فقال الناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول سيزجين تانريكولو: “اليوم، تم اعتقال أم أخرى لديها طفل. إما أن يكبر أطفالها في السجن أو بدون والديهم، لأن زوجها في السجن أيضًا”.