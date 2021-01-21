أنقرة (زمان التركية) – أفاد تقرير لمنصة حقوية أن 42 في المئة من الأخبار المحجوبة خلال عام كانت تتعلق مباشرة بالرئيس رجب أردوغان وأسرته أو قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورؤساء البلديات المنتمين له.

وقال التقرير الصادر عن منصة Free Web Turkey التركية المعنية بحقوق تداول المعلومات عبر الإنترنت، إن الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 وأكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 شهدت حجبت السلطات التركية 1910 روابط ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن 870 من هذه الروابط كانت روابط إخبارية.

وذكر التقرير بعنوان “نهاية الخبر: حجب الإنترنت في تركيا” أنه خلال تلك الفترة تم حجب 26 موقعا أخباريا تعرض بعضهم للحجب لأكثر من مرة.

وكان من بين الأخبار المحجوبة خبر نشر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 يتحدث عن إجبار النساء اللائي يترددن على رئاسة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة مانيسا على ممارسة الرذيلة، وخبر نشر في فبراير/ شباط من عام 2020 يتناول حقيبة يد عقيلة أردوغان بقيمة 50 ألف دولار، وخبر آخر نُشر بالشهر نفسه يرصد شراء وزير الخزانة والمالية السابق وصهر أردوغان، برات البيراق، قطعة أرض بالمنطقة التي سيقام بها مشروع قناة إسطنبول.

وأشار التقرير إلى حجب السلطات التركية 56 رابطا تضمنت أخبارا حول جائحة كورونا.

وذكر التقرير أنه خلال شهر أبريل/ نيسان حجبت السلطات التركية منشورات الصحفي فاتح برتقال على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد خلالها طريقة إدارة الحكومة التركية لجائحة كورونا، بجانب الأخبار المتعلقة بالمبنى الذي تم إنشاؤه على قطعة أرض استأجرها رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون بمنطقة كوزجونجوك.

هذا وحجبت السلطات التركية أيضا أخبارا تتعلق باعتقال فاتح نور الله، زعيم طريقة “عشاقي” الصوفية التي تنشط في مدينة سكاريا بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة.