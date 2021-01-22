وجبة العشاء والوزن.. دراسة تكشف “العلاقة الصادمة”

وراجع باحثون في جامعة أوساكا اليابانية، السجلات الصحية لـ17 ألفا و573 رجلا و8860 امرأة (ممن هم فوق الـ18 عاما)، على مدار 3 سنوات، ووجدوا أن المشاركين في الدراسة الذين تخطوا وجبة العشاء بانتظام، كانوا أكثر عرضة لأن يزيد وزنهم أو أن يعانوا من البدانة.

ووجد الباحثون أن تخطي العشاء كان عاملا مشتركا رئيسيا بين 10.8 بالمئة من المشاركين الذكور في الدراسة الذين اكتسبوا الوزن، و17.1 بالمئة من الإناث المشاركات في الدراسة اللواتي اكتسبن الوزن.

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في “Multidisciplinary Digital Publishing Institute”، فإن الإقلاع عن العشاء كان أكثر ارتباطا “بزيادة الوزن/السمنة” لدى الرجال والنساء، مقارنة بوجبتي الإفطار والغداء.