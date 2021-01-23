أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أعدته جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية بشأن قطاع الأغذية أن 35 ألف شركة قد تغلق أبوابها وقد يفقد 700 ألف عامل بالقطاع عملهم في حال ما إن طالت فترة الإغلاق ولم تقدم السلطات الدعم لهم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أجاب عن سؤال أحد الصحفيين حول إعادة فتح المطاعم والمقاهي بعد أداء صلاة الجمعة يوم أمس بقوله إنهم سيبحثون هذه الخطوة خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وأضاف أردوغان أن الحكومة التركية لديها مخاوف بشأن إعادة الفتح وأن أصاحب المطاعم سبق وأن وعدوا بتشديد الإجراءات وهو ما لم يحدث، مفيدا أن تركيا حاليا تشهد مرحلة ناجحة في تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد وأن السلطات لا ترغب في المخاطرة بفشل تلك الجهود الناجحة في تحجيم انتشار الفيروس مرة أخرى.

من جانبه كشف رئيس جمعية مستثمري ومدراء المطاعم السياحية التركية، كايا دميرار، لصحيفة حريات عن نتائج التقرير الذي أعدوه بشأن قطاع الأغذية.

وأفاد التقرير أن 35 ألف شركة معرضة لخطر الإغلاق التام وقد يفقد 700 ألف عامل بالقطاع عملهم مشيرا إلى احتمالية ارتفاع الخسائر الضريبية للقطاع العام إلى 47 مليار ليرة بسبب الوضع الحالي.

وفيما يخص توقعاته ومقتراحاته ذكر دميرار أنهم يتوقعون أن يشهد القطاع طلبات متزايدة عقب إعادة الفتح المنتظر أن تعلنه السلطات في مارس/ آذار القادم، قائلا: ” نتوقع أيضا أن تقدم السلطات دعما بقيمة 20 مليار ليرة لسداد ضرائب الشركات والتأمين الاجتماعي وإعادة الهيكلة وسداد مستحقات الموردين لحين إعادة فتح المطاعم والمقاهي لأبوابها وذلك لإكساب الشركات المستثمرة هيكل مستدام والشروع في توفير الدخل للقطاع العام وخلق فرص عمل إضافية”.

وطالب دميرار الحكومة بإعفاء من الضرائب والعلاوات الاجتماعية لمدة ستة أشهر عقب إعادة الافتتاح بالأخذ في عين الاعتبار خسائر الشركات، قائلا: “نتوقع إرجاء أول عملية تحصيل للقروض الضريبية إلى يونيو/ حزيران. من المهم تأجيل ديون القروض المستحقة للبنوك الحكومية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر دون إضافة فوائد عليها. هذا الأمر سيكون خطوة يحتذى بها بالنسبة للبنوك الخاصة. ونتوقع أيضا مواصلة السلطات خفض ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية العام”.