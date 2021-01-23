أنقرة (زمان التركية)ـ أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية “إرين 3” بمشاركة 1040 فردًا في جبل أرارات بولاية أغري شمال تركيا.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة فإن “عمليات إرين” يشارك بها 59 فريقًا للعمليات العسكرية من مغاوير الدرك والعمليات الخاصة لقوات الدرك والعمليات الخاصة للشرطة وحراس الأمن، بإجمالي 1040 فردًا.

وكانت عملية “إرين 2” انطلقت يوم الأربعاء الماضي في ليجا، بمشاركة 2024 فردا ضمن 116 فريق عمليات عسكرية.

أما عملية “إرين 2” انطلقت في 11 يناير، ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية، في تندوريك، وهي العملية الأولى لوزارة الداخلية خلال عام 2021.