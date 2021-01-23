أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية سجن 111 عسكريًا من بين 200 تم اعتقال قسم منهم في شمال جزيرة قبرص، خارج الحدود التركية.

وانطلقت عملية الاعتقال في 19 يناير / كانون الثاني في 60 مقاطعة وفي جمهورية شمال قبرص التركية، وارتفع عدد حالات الاعتقال إلى 200 مع اعتقال اثنين من المشتبه بهم أمس، ووجهت لجميعهم تهم الانتماء إلى حركة الخدمة.

وبصدور قرار بالسجن ضد 46 من المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم ونقلوا إلى المحكمة في العملية، ارتفع العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة القضية إلى 111.

وبلغ إجمالي عدد المعتقلين في العملية 180 مشتبهاً وأفرج عن 69 منهم بشرط الرقابة القضائية.

وفي 19 يناير الماضي صدر أمر اعتقال لـ 238 مشتبهاً بهم، 218 منهم كانوا موظفين بالجيش، ووجهت لهم تهمة التواصل مع حركة الخدمة عبر الهواتف العمومية أو هواتف البوفيه.

وتركيا لديها قوات عسكرية متمركزة في شمال قبرص منذ سبعينات القرن الماضي، عندما اجتاحت الجزيرة على إثر محاولة انقلاب كانت تدعمه اليونان.

ومنذ محاولة انقلاب عام 2016، يشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة “تطهير”/فصل تعسفي واعتقال واسعة النطاق في كافة مؤسسات الدولة، خاصة الجيش، وتقول المعارضة إن أردوغان يستغل الفرصة لإعادة تصميم الجيش والقضاء على كافة مراكز القوى في الدولة، والتخلص من معارضيه.