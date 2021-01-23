أنقرة (زمان التركية) –قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عن قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، التي كان ينتظر أن تفرض عقوبات قاسية على تركيا، إن بلاده اعتبرت القمة الأوروبية بمثابة يد ممدودة لها، مؤكدا أن الإصلاحات ستسهم في خلق مناخ إيجابي.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مفيدا أن أولوية تركيا تكمن في قطع المساعدات المقدمة لوحدات حماية الشعب الكردية.

جدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي كانوا أجلوا توسيع قائمة العقوبات على تركيا خلال قمة المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ونحوا تركيا فرصة حتى قمة مارس/ آذار القادم، مع توعد أنقرة بفرض عقوبات قاسية.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان الخميس المنصرم تضييق السلطات على منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن احترام حقوق الإنسان في تركيا شرط أساسي لتطور العلاقات معها.

كما دعا البرلمان الأوروبي تركيا للإفراج عن السياسي الكردي والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط.