أنقرة (زمان التركية) – زعم عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والبرلماني السابق عن الحزب، أورهان مير أوغلو، أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ذو أصول كردية.

وخلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر أفاد مير أوغلو أن بايدن ينحدر من عائلة كردية مهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه ينتمي لعشيرة بيروكي الكردية.

وأضاف مير أوغلو في تغريدته أن صديق كردي أبلغه بهذا قبل فترة وأنه ليس من الصعب إدراك الغاية من هذا على الرغم من صعوبة تصديق الأمر، قائلا: “البعض يزعمون أن اسم بايدن الحقيقي كان جيمويا بهاء الدين آغا، وأنه ينتمي لأسرة كردية هاجرت من يريفان إلى الولايات المتحدة وتنتمي لعشيرة بيروكي الكردي”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأن هاجم الرئيس التركي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

ويؤكد مراقبون أن أردوغان تنتظره أوقات عصيبة بفوز جو بايدن الذي سيتم تنصيبه رسميا اليوم الأربعاء.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص السابق بشأن سوريا جيمس جيفري قال إن من أسباب تأزم العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بعد صواريخ إس -400، هو دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لتنظيم العمال الكردستاني في سوريا والذي تصنفه أنقرة كـ”تنظيم إرهابي”.

وأضاف جيفري أن معارضة تركيا لشريك الولايات المتحدة الكردي، قوات سوريا الديمقراطية، أدّى إلى تعقيد هذه العلاقة. وتسبب هذا التوتر فى وقوع حادثة عسكرية ودبلوماسية وجيزة في أكتوبر 2019 -عملية نبع السلام-. وعلى الرغم من أن واشنطن وأنقرة تمكنتا من حل الأزمة، إلا أنها أوضحت صعوبة العمل من خلال الشركاء، سواء كانوا من قوات سوريا الديمقراطية أو الأتراك، الذين قد تتجاوز أجنداتهم ما يمكن أن تدعمه واشنطن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، اعتبر أنه يتوجب على حكومة جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على تركيا عقب مباشرة مهامها في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال السفير الأمريكي الأسبق في تركيا، جيمس جيفري، إنه غير متفائل لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة.