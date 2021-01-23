أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي توقيع اتفاقية مع شركة دواء تركية لإنتاج لقاح “سبوتنك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل تركيا.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنك الروسية، بدأت عملية نقل التكنولوجيا اللازمة للإنتاج، حيث يأتي التعاون مع الشركة التركية في إطار عملية ترويج صندوق الاستثمار المباشر الروسي للقاح سبوتنيك في بالأسواق الخارجية.

وفي الوقت الحالي بالإمكان إنتاج ملايين الجرعات من اللقاح سنويا وسط احتمالات بزيادة الإنتاج مستقبلا.

هذا وسيتم طرح اللقاح بالسوق الداخلية التركية بجانب نقله أيضا إلى الدول الأخرى.

جدير بالذكر أن المجر كانت أول دولة أوروبيا تعلن شراءها لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا المستجد من روسيا.

وستحصل المجر على مليوني جرعة من اللقاح الروسي بموجب الاتفاقية المشار إليها.

وحصلت تركيا مؤخرًا على الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني وبدأت التطعيم به، فيما ينتظر وصول الدفعة الثانية قريبا وفق ما أعلن الرئيس التركي أردوغان أمس.

وهناك تخوف في الشارع التركي من اللقاحات التي لم تعتمدها منظمة الصحة العالمية بعد.