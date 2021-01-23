أنقرة (زمان التركية)- طالب نائب رئيس حزب الخير، المعارض في تركيا، بهادير أردام، بإطلاق سراح الزعيم الكردي المعتقل منذ أكثر من أربع سنوات صلاح الدين دميرطاش.

وأوضح أردام أنه ينبغي تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، والإفراج عنه.

وأشار أردام إلى أنه بصفته محامي، فإنه يجب على أنقرة الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالما وقعت على الاتفاقية الأوروبية.

وأكد أردام أنه لا يهمه أن يكون دميرطاش رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطي أو لا، فهذا لا يعنيه، ولكن ما يهمه هو تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.