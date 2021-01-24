أنقرة (زمان التركية)- مع تخوف قطاع كبير من أخذ لقاح فيروس كورونا الصيني في تركيا الذي بدأت الحكومة حملة وطنية من أجل التطعيم به، اتجه البعض للبحث عن طرق علاج بديلة، والتي كان آخرها “لدغة النحل”.

بعض المواطنين الأتراك يعتقدون أن لدغة النحل، مفيدة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن سم النحل يقوي المناعة بعد اللدغة.

ويقول أصحاب خلايا النحل إنهم لا يرفضون هذا الطلب (لدغة النحل) من المواطنين.

البروفيسور الدكتور، هاقان بارلاق بينار، أكد أنه لا توجد دراسة علمية أو سريرية تظهر أن لدغة النحل مفيدة للوقاية من فيروس كورونا، ولم يتم إثبات هذه الطريقة.

وأوضح بارلاق بينار أن هذه الطريقة، المعروفة باسم العلاج بالقرص، يجب إجراؤها تحت إشراف أطباء معتمدين.

يذكر أنه تجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفاك، حاجز المليون شخص، في اليوم السابع من انطلاق حملة التطعيم في تركيا.

وبدأت تركيا، تطعيم نزلاء دور المسنين، والمواطنين ممن تجاوزوا 90 عاما بلقاح كورونا.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني سينوفاك. ومما يعزز المخاوف في الشارع التركي من اللقاح الصيني أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمده بعد.

وتتجه تركيا أيضا إلى إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها، حيث كشف صندوق الاستثمار المباشر الروسي توقيع اتفاقية مع شركة دواء تركية لإنتاج لقاح “سبوتنك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل تركيا.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنك الروسية، بدأت عملية نقل التكنولوجيا اللازمة للإنتاج، حيث يأتي التعاون مع الشركة التركية في إطار عملية ترويج صندوق الاستثمار المباشر الروسي للقاح سبوتنيك في بالأسواق الخارجية.