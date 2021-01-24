أنقرة (زمان التركية)ــ دعا مجلس الأعمال التركي اللبناني، رجال الأعمال في تركيا إلى توجيه استثماراتهم إلى لبنان، والاستفادة من تكاليف العمالة ومدفوعات التأمين “المنخفضة للغاية”.

قال عبد القادر عكوش رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) التابع لمجلس الأعمال التركي اللبناني عبد القادر عكوس، في بيان، إن عدم الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة وتراكم الدين العام يرجع في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني البلد العربي، فيما تزايدت الأزمة بعد الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ العاصمة بيروت.

وصرح عبد القادر أكوش بأنه بمجرد تشكيل الحكومة في لبنان، فإن البلاد ستعود تدريجياً إلى وضعها الطبيعي اقتصادياً وسياسياً.

وقال مشجعا على الاستثمار في لبنان “يوجد حاليًا صعوبات اقتصادية في الدولة. الجميع ينتظر تشكيل الحكومة. نريد أيضًا توجيه المستثمرين الأتراك إلى هناك. حاليًا، تكاليف العمالة ومدفوعات التأمين منخفضة للغاية. خاصةً المصدرين مرافق الإنتاج التي سيتم إنشاؤها هنا للتصدير إلى الشرق الأوسط ودول الخليج ستعمل بشكل جيد لأن الإنتاج في لبنان أرخص من كثير من الدول الآسيوية “.

وأكد أكوش أنه من المهم للغاية القيام باستثمارات في مجال الطاقة لتلبية احتياجات الدولة من الكهرباء، باستثناء مرافق الإنتاج قال “هناك أيضًا حاجة ماسة للاستثمارات الغذائية والصحية. هناك حاجة للاستثمار في جميع المجالات”.

عكوش لفت إلى لقاء الرئيس أردوغان الأخير مع رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تم فيه مناقشة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وقضايا تطوير العلاقات التركية اللبنانية والقضايا الاقليمية. شدد أكوش على أن الأهمية التي تولى للبنان يمكن فهمها بوضوح من خلال هذا الاجتماع.

يشار إلى أن لبنان يأتي على رأس قائمة مطامع الحكومة التركية، بحسب ما تعكس آراء المحللين السياسيين والإعلاميين والمشهد على الأرض، ويحظى الرئيس رجب أردوغان بولاء كبير من التيار السني في لبنان، والذي انتفض العام الماضي لمجرد أن أحد الإعلاميين شتم الرئيس التركي رجب اردوغان، حيث خرجت مظاهرات منددة وتطالب بمحاكمته.