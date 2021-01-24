أنقرة (زمان التركية)- تنكر لصان في زي جامعي الخردة، وسرقا محرك تكييف هواء في وضح النهار.

شهدت بلدة “باهتشلي أفلار” بمدينة إسطنبول، واقعة سرقة مثيرة تم توثيقها من خلال كاميرا الهاتف.

الواقعة تتلخص في سرقة لصين لمحرك تكييف هواء خاص بإحدى أماكن العمل، وذلك بعد تنكرهما في زي جامعي الأوراق.

وخلال لحظات سرقتهما، رأتهما امرأة من النافذة المقابلة، فحذرتهما ولكنهما لم يهتما وسرقا محرك التكييف على عربة جمع الخردة وهربا.

ولكن السيدة كانت قد وثقت لحظات السرقة، واتصلت بالشرطة، التي جاءت على الفور لمكان الحادث.

وبعد محاولات بحث وتحقيق تمكنت قوات الشرطة من القبض على اللصين، وتم نقلهما للمحكمة للإدلاء بأقوالهم.