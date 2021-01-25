(زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 25 مشتبهًا بهم في عملية ضد تجارة المخدرات بولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا.

وبعد مراقبة لنشاط تجارة المخدرات في منطقتي ألانيا ومنافجات، شنت فرق قوات الدرك عملية أمنية أسفرت عن اعتقال 25 من أصل 42 مشتبهًا تم عرضهم على النيابة العامة. ولا تزال عمليات البحث عن المتهمين الـ 17 الآخرين مستمرة.

وكانت قوات الدرك اعتقلت في منطقتي ألانيا ومانافجات يوم 23 يناير الماضي 38 من المشتبه بهم وتم ضبط بعض المخدرات في عمليات التفتيش. في إطار استمرار العملية، تم القبض على 4 مشتبه بهم آخرين.

ووفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية ضد لمكافحة مخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصًا. واعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.

ووفق وزير الداخلية التركي سليما صويلو، كانت النسبة المئوية للزيادة في المواد المخدرة المضبوطة عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة 254 في المائة في الميتامفيمات، و 170.9 في المائة في القنب، و 106.3 في المائة في المستحضرات الصيدلانية الاصطناعية، و 90.8 في المائة في بونزايد و 35 في المائة في القنب.