أثينا (زمان التركية)ـ من المقرر أن توقع اليونان اتفاقا بقيمة 2.3 مليار يورو (2.8 مليار دولار) مع فرنسا يوم الاثنين لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال مع تصاعد التوترات مع جارتها تركيا.

ومن المقرر أن تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أثينا لتوقيع اتفاق لتسليم 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة بنتها شركة داسو للطيران على مدار عامين ، بدءًا من منتصف عام 2021.

وقفت فرنسا إلى جانب اليونان في نزاع حول الحدود في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​دفع أعضاء الناتو واليونان وتركيا إلى شفا الحرب عدة مرات في العقود الأخيرة.

تصاعد التوتر مرة أخرى الصيف الماضي عندما تسببت مهمة استكشاف تركية في المياه المتنازع عليها في حشد عسكري خطير.

واتفقت اليونان وتركيا على استئناف المحادثات الهادفة إلى حل النزاع سلميا لكن أثينا تقول إنها ستواصل برنامجا بمليارات اليورو لتحديث جيشها.

اعتبارًا من شهر مايو، سيتم زيادة الخدمة الوطنية الإلزامية في القوات المسلحة اليونانية من تسعة إلى 12 شهرًا لزيادة عدد الأفراد الذين يخدمون بالزي العسكري

ومن المقرر أن يتم التوقيع على الصفقة في وزارة الدفاع في الساعة 1.35 بعد الظهر وستلتقي بارلي مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الساعة 4.30 مساءً

وافق البرلمان على شراء ست طائرات جديدة و 12 طائرة مستعملة من فرنسا مقابل 2.5 مليار يورو (3.04 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.

في غضون ذلك ، من المتوقع أن تقدم بارلي عرضًا جديدًا لبيع فرقاطات Belh @ rra الفرنسية إلى اليونان.