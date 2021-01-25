أنقرة (زمان التركية) – تضمن برنامج الاستثمار لعام 2021 تخصيص 2 مليار و50 مليون ليرة إضافية لمشروع القطار السريع الواصل بين مدينتي أنقرة غرب تركيا وسيفاس وسط البلاد.

َوتتواصل أعمال إنشاء القطار السريع الواصل بين المدينتين منذ 12 عاما، ويأتي تخصيص ميزانية إضافية للمشروع في الوقت الذي كان من المنتظر فيه استثمار 17.8 مليون ليرة في خطوط السكة الحديد.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد حدد موعد افتتاح مشروع خط القطار السريع الواصل بين أنقرة وسيفاس في عيد الفطر عام 2019 بعد أن تم وضع حجر أساس المشروع في عام 2008.

ومن المنتظر أن يدخل خط القطار السريع الواصل بين أنقرة وسيفاس الخدمة هذا العام بعدما ظلت الحكومات التركية تؤجل افتتاحه لسنوات، حيث سيخفض القطار السريع مدة الرحلة بين المدينتين من 12 ساعة إلى ساعتين فقط.

هذا وتتهم المعارضة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية بتخصيص المشاريع الضخمة لشركات موالية لها.