أنقرة (زمان التركية) – انطلق زعيم التنظيم الإجرامي والمدان بالتحريض على القتل، علاء الدين شاكيجي، في جولة بسيارة فارهة بمنطقة قلب الأناضول.

ولفت شاكيجي الأنظار بلوحة سيارته التي حملت حروف (AKP) وهي الحروف الأولى لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

زار زعيم المافيا خلال جولته مدن كيرك كالا وكاسكين ونفشهير وقيصري وضريح مولانا جلال الدين الرومي في مدينة قونيا.

وتوجه شاكيجي إلى مدينة قونيا عقب لقائه النائب عن حزب الحركة القومية، مصطفى باكي، بمدينة قيصري وكان في استقباله هناك كل من النائب السابق عن حزب الحركة القومية، وحيد كايرجي، ورجلي الأعمال، يوسف شالي ودريا كوتشوك أوغلو.

وقام شاكيجي بزيارة ضريح مولانا جلال الدين الرومي برفقة مجموعة ضمت نحو 9-10 أشخاص.

وخلال زيارته للضريح ارتدى شاكيجي الجرموق أعلى حذائه وقام بتفقد الآثار الكتابية ومن ثم الدعاء من أمام نعش جلال الدين الرومي.

وقام شاكيجي ورجاله بنشر هذه لقطات لزيارتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تيك توك.