أنقرة (زمان التركية)- لخصت الطوابير الطويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص” في تركيا، الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد التركي.

يمشي بعض الأتراك أميالا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلا من 2 ليرة)، من كشك خبز إسطنبول الشعبي، بينما يقف الآخرون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الخبز.

وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزجين ناما ، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “خبز إسطنبول الشعبي”، “عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الطابور أمام أكشاك الخبز الشعبي ومثل هذا الطلب على الخبز”.

وتابع ناما: “بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود “.

وقال أحد المواطنين الذين يشترون الخبز من المخبز الشعبي: الخبز بليرة. يا لها من خدمة رائعة. اشتريت 8 أرغفة من الخبز، ودفعت 8 ليرات بدلاً من 16 ليرة.

وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية، قد حظرت بيع الخبز، في العربات المتنقلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.

وبموجب قرار وزارة الزراعة والغابات، بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى حظر بيع الخبز المحلي بكافة أنواعه، في محلات البقالة والجزارة ونوافذ البيع بالشوارع.

وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب راتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في اسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرام من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرش (ربع ليرة تركية).