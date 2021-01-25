أنقرة (زمان التركية)- حددت وزارة الثقافة والسياحة في تركيا 19 طاه مشهورًا.

وتم إنشاء صفحة على موقع Go Turkey، تحت عنوان الطهاة الأتراك المشهورين وتضمنت تصريحات عن أشهر الطهاه.

ومن أبرز الطهاه الذين جاءوا في القائمة:

سومار سيفري أوغلو:

غادر اسطنبول في سن الخامسة والعشرين للذهاب إلى أستراليا وأصبح طاهيا محبوبًا هناك.

أيلين يازجي أوغلو:

هي المؤسسة السابقة والشيف السابق لمطعم نيكول. درس وعمل في باريس.

نصرت (سالت باي):

جزار وصاحب مطعم وشيف أسس مطعم اللحوم الشهير عالميًا Nusr-Et. أحدثت أساليب في تحضير اللحوم وتوابلها ضجة كبيرة على الإنترنت.

أردا تركمان:

شخصية تلفزيونية شهيرة وصاحب مطعم في اسطنبول.

رفيقة بيرغول:

كاتبة وشخصية تلفزيونية كتبت كتب الطبخ وأعمدة عن المطبخ التركي.

فاتح توتاك:

استقر في بانكوك ، حيث يقوم بطهي المأكولات التركية.

دوغان تشيتشي:

متخصص في مطبخ غازي عنتاب وهو منسق مطبخ غازي عنتاب، الذي يروج للمأكولات المحلية.

عثمان سيزنر:

عمل في إيطاليا واسطنبول والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعود إلى جذوره في إزمير وافتتح مطعم هناك.

أومور أكور:

الشيف الذواقة الذي يبحث في الجذور العثمانية للمطبخ التركي. يتتبع الوصفات المفقودة من الأناضول.