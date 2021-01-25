أنقرة (زمان التركية) – أشار الصحفي التركي محمد بارلاس إلى أن محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتقبة، هدفها منعه من الترشح المجددًا.

وذكر بارسال في مقاله بصحيفة صباح التركية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي تلقى مقترحا لعزل ترامب وهو ما حظي بموافقة غالبية أعضاء المجلس قائلا: “دعونا نفكر في الأمر قليلا. هل تتجه إدارة تزعم أنها تدعم الديمقراطية والحرية والوحدة لتضييق الخناق على أقوى منافس من خلال مشروع كهذا؟”.

ويريد النواب الأمريكان محاكمة الرئيس السابق على الهجوم الذي تعرض له مبنى الكونجرس في وقت سابق بتحريض من ترامب.

وزعم الكاتب التركي الموالي لحكومة الرئيس رجب اردوغان حليف ترامب أن محاولة عزل ترامب هدفها منعه من الترشح مجددا في عام 2024، ثم عقب بقوله: “نعم ليس من السهل أن تكون معارضا في روسيا، لكن هل تعتقدون أن الأمر سهل بالولايات المتحدة؟، على حد تعبيره.

هذا وأكد بارلاس أنه بالنظر إلى الحجب الذي فُرض على ترامب أثناء توليه الرئاسة الأمريكية يتبين أنه لا يوجد فارق بين الولايات المتحدة وروسيا في قمع المعارضة.