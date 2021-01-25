أنقرة (زمان التركية)- حظي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسبحة خاصة مصنوعة من الرخام الكرزي.

الحرفي التركي، توناهان تانيلديزي، صانع المسبحة قال إنها المرة الأولى التي يتم فيها صنع مسبحة من هذا الرخام الموجود فقط في ولاية “ألازيغ” التركية.

وأضاف تانيلديزي أنه قدم هذه السبحة إلى محافظ آلازيغ، حتى يقدمها هدية للرئيس أردوغان خلال زيارته المتوقعة للولاية قريبا.

وتابع الحرفي التركي: “نصنع مسبحة بأشياء مختلفة، لكننا هذه المرة صنعنا حبات مسبحة من الرخام الكرزي، الذي لا يوجد إلا في منطقة ألاجاقايا في آلازيغ. لقد واجهنا صعوبة في صنع السبحة لأن الرخام مادة يصعب التعامل معها. ومع ذلك، بعد يومين من العمل، انتهينا من صنع السبحة”.

ويتوجه أردوغان إلى ألازيغ اليوم لتسليم المنازل التي بنيت بسبب الزلزال الذي وقع العام الماضي.

يذكر أن بلدان عربية مثل السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت والبحرين، تتصدر قائمة بلدان الشرق الأوسط التي تستورد الرخام “الكرزي” التركي والذي يستخدم في مباني مشاريع مرموقة في تلك البلدان.

وزين الرخام الكرزي حتى يومنا الحالي، مباني فخمة ومرموقة حول العالم، أبرزها المباني المشيدة ضمن إطار مشروع توسعة الحرم المكي، ومباني برج خليفة في الإمارات، وفيكتوريا سيكريت في الولايات المتحدة الأمريكية.