أبو ظبي (زمان التركية) – قررت عملاق التكنولوجيا “أبل” تقديم هواتف مبتكرة قابلة للطي، تنافس بها “سامسونج” و”هواوي” صاحبنا السبق في هذا الابتكار.

أبل قدمت براءة اختراع بشأن هاتف ذي شاشة قابلة للطي ومزدوجة، تتمتع بمرونة، بخلاف الأجهزة التي يمكن طيها، مثل الكتاب فقط.

ووفق موقع (سكاي نيوز) توضح براءة الاختراع، أن الهاتف يمكن ثنيه على نفسه، بشكل كامل على هيئة G، أو طيه داخليا.

وبفضل التصميم الجديد، سيكون بوسع المستخدمين، أن يجعلوا هواتفهم الذكية شبيهة بأجهزة “الآيباد” حتى يستفيدوا من شاشة تنحني بدرجات كبيرة، وتنثني على نفسها بشكل كامل.

وأودعت “أبل” براءة الاختراع، خلال العام الماضي، وتوضح الوثيقة، كافة الطرق التي يمكن بها طي الجهاز، فضلا عن عدد من الميزات الأخرى.

وأوردت المصادر، أن هذه التصميمات الثورية قد لا تقتصر فقط على هواتف آيفون، بل ستشمل كافة أجهزة أبل الذكية، مثل آيباد وماكبوك، كما قد تطرح نسخا لساعات أبل الذكية.