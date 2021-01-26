أنقرة (زمان التركية) – أغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سائقي الشاحنات، في ولاية آلازيغ.

سائقو الشاحنات التركية فوجئوا الاثنين، بإغلاق الطريق أمامهم لمدة 3 ساعات بسبب توجه أردوغان إلى آلازيغ.

قال أحد سائقي الشاحنات معبرا عن غضبه “نحن في الشاحنة منذ حوالي 3 ساعات، هل أنا مضطر للانتظار بدون طعام وماء هنا لأن رئيس حزب العدالة والتنمية قادم إلى آلازيغ؟. أريد أن أذهب إلى ملاطيا إلى منزلي. يكفي إلى هذا الحد، لتفكر في هؤلاء الناس. سائقو الشاحنات يتحملون العبء الأكبر في هذا البلد”.

كما انتقد أوزقان ياليم نائب حزب الشعب الجمهوري في مدينة أوشاق الحادثة أيضا، حيث أكد أن العلاقات بين أردوغان وشعبه انقطعت تماما، فأردوغان الذي يحضر معه جيشا من الحرس أينما ذهب، أصبح غير قادر على مصافحة مواطنيه والنظر إلى وجههم، حتى أنه يخاف من مواطنيه، على تعبيره.

وقال ياليم: “الصورة التي ظهرت في آلازيع بقدوم أدوغان مؤسفة، فما ذنب هؤلاء الناس الموجودين على الطريق لكي ينتظروا كل هذه الساعات، وهم يودون فقط الوصول إلى أهاليهم ومنازلهم”.

يذكر أن أردوغان زار أمس آلازيغ، لإحياء الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب الولاية، وتسليم المسام الجديدة لعدد من المتضررين الذين يشتكون من عدم قيام الحكومة بواجبها تجاههم.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020 ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات شرقي تركيا، مركزه ولاية ألازيغ، وأسفر عن مصرع 41 شخصا، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.