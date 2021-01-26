أنقرة (زمان التركية)- أفرجت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء، عن عامل كهرباء يدعى جوكهان جونيش، اختطف قسريا في 20 من يناير الجاري، بعد أن نظمت أسرته احتجاجا وتحدثوا إلى وسائل الإعلام.

جونيش تم اختطافه قبل 6 أيام على يد مجموعة مكونة من 3-4 أشخاص، أثناء نزوله من حافلة في منطقة “باشاق شهير” بإسطنبول، حيث تم تسجيل لحظات اختطافه من قبل إحدى الكاميرات في الشارع.

أوضحت عائلة جونيش أن الشرطة هي التي اختطفته، بينما نفت الشرطة ذلك في البداية، ولكن بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، قال مدير أمن تركي لشقيقته: “سنسلم لكم جوكهان في أقرب وقت ممكن”.

عائلة جوكهان اعتبرت أن هذا اعتراف صريح من قبل الشرطة التركية باختطافه، مطالبة عبر وسائل الإعلام بالإفراج الفوري عنه.

واليوم عاد جوكهان جونيش إلى منزله، وذلك وفقا لبيان أصدره مكتب المحامين المضطهدين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.