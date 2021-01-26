أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارا بحبس 25 من بينهم 11 موظفا بإدارة السجل العقاري (الطابو) بمنطقة كوتشوك شكمجه في إسطنبول، ضمن حملة أمنية ضد الرشاوى في ثلاث ولايات تركية.

وقامت فرق مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول بشن حملات أمنية متزامنة في 22 يناير الجاري بمدن إسطنبول وقيصري ومانيسا على خلفية ثبوت حصول بعض العاملين في إدارة السجل العقاري بمنطقة كوتشوك شكمجه على مبالغ مالية نظير اتمامهم إجراءات وتسريع وتيرتها.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 39 مشتبها بهم من بينهم 11 موظفا. وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديريات الأمن امتثل المعتقلون أمام المحكمة التي قضت بحبس 25 منهم وبراءة سبيل ثلاثة آخرين عقب الحصول على إفادتهم.

هذا وأخلت السلطات سبيل 11 مشتبها بهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

وأظهر مؤشر الفساد الدولي، تفاقم الفساد في تركيا، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وحلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضي.