أنقرة (زمان التركية) – ينتظر الأتراك زيادة بنحو 26 في المئة برسوم عبور نفق أوراسيا الذي يمر من أسفل مضيق البسفور بمدينة إسطنبول.

وتبين أن الشركة التي تدير نفق أوراسيا، تقدمت بطلب إلى وزارة النقل والبنية التحتية لزيادة رسوم العبور بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة.

واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري فرضت الحكومة التركية زيادة بنحو 25 في المئة على رسوم عبور الجسور والطرق، بينما من المنتظر أن ترتفع رسوم عبور نفق أوراسيا بنحو 26 في المئة اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط القادم.

وذكرت صحيفة خبر ترك أن الزيادة المشار إليها سترفع رسوم عبور سيارات الشخصية من 36 ليرة و40 قرشا إلى 46 ليرة، ورسوم عبور الحافلات الصغيرة من 54 ليرة و70 قرشا إلى 69 قرشا.

هذا ومن المنتظر العمل بهذه التسعيرة الجديدة خلال الفترة بين الأول من فبراير/ شباط القادم وحتى الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني من عام 2022.